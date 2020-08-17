И это не конечная сумма: В «ДНР» заявили, что Украина им должна 130 миллиардов

Украинские власти должны «ДНР» уже более 130 млрд руб. (53 млрд грн или 1,8 млрд долл. по «республиканскому» курсу валют на 17.08.20). Об этом заявила «депутат народного совета ДНР» Елена Шишкина.

«В 2019 году начала работу специальная комиссия по подсчету экономического ущерба, причиненного Украиной. На сегодняшний день эта сумма составила более 130 миллиардов российских рублей», – сказала она.

Шишкина заявила, что 130 миллиардов – это не конечная сумма, а «только подсчет за 2014-2015 годы».

«Подсчет продолжается, потому что это очень кропотливая работа. Это не цифры из воздуха, это оценка экспертов. Это подтверждение ущерба юридическими документами», – заверяет она

«Республиканка» утверждает, что после подсчета ущерба пойдут некие «правовые юридические последствия». Конкретно, что это будут за «последствия», она не уточнила.

Также Шишкина дополнила, что в сумму они включают как материальный, так и моральный ущерб. «А моральный ущерб понес каждый житель нашей республики. И он подлежит возмещению со стороны Украины», – считает Шишкина.

Напомним, что украинские власти подсчитали, что на восстановление неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей понадобится около 10 млрд долл.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube