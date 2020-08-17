Музей под открытым небом: На Донетчине камышом перекрывают крышу слобожанской хаты XIX века (Фото)

В Музее народной архитектуры, быта и детского творчества в селе Прелестное (Славянский р-н Донецкой обл.) мастера перекрывают крышу камышом на традиционной слобожанской хате, построенной в 90-х годах ХІХ века. Всех желающих приглашают посмотреть, как это происходит.

«Этот музей – единственный скансен (музей под открытым небом) в восточном регионе Украины. Комплекс под открытым небом состоит из сельского двора XIX века – ветряной мельницы, дома, амбара, кузницы, колодца, ульев. В музее есть зал с образцами народного творчества Слобожанщины и единственного в Украине музея детского творчества», – рассказали в управлении культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации.

Самой приметной из построек музея является четырехстенный деревянный беленый дом с крышей, покрытой камышом, – типичное жилье селян Слобожанщины XIX – начала XX века.

Ранее кровля дома была покрыта связками камыша, закрепленными на деревянной основе (обрешетке). В настоящее время она перекрывается камышом по специальному методу под названием «підгузир».

«Работы выполняются опытными мастерами. В настоящее время нелегко найти специалистов, которые могли бы это сделать. На подготовленную обрешетку монтируются друг к другу камышовые охапки в два ряда и развязываются. С помощью специального устройства (лопатки) верхний ряд камыша сдвигается вверх, образуя сплошной слой», – поделились подробностями технологии в Донецкой ОГА.

Музей работает для посетителей с 9:00 до 16:00, кроме понедельника и вторника.

Телефон для справок: (050)136-79-92.