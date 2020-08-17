В Украине напомнили, что такое кредиты под 5-7-9% и кто может их получить

«Доступные кредиты 5-7-9%» – этом утверждена правительством Украины программа, которая направлена на упрощение доступа микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию, усиление конкурентоспособности такого бизнеса и пр. Об этом напоминает Норвежский совет по делам беженцев (NRC).

Процентные ставки:

5% годовых – если размер дохода предприятия не превышает 50 млн грн при условии найма не менее двух новых работников в течение одного квартала (в случае уменьшения фактического количества рабочих мест на последний день месяца отчетного квартала, процентная ставка по кредиту на следующий квартал устанавливается на уровне 7% годовых);

7% годовых – если доход до 50 млн грн (без обязательного условия создания новых рабочих мест, однако за каждое новое рабочее место ставка уменьшается на 0,5 годовых, но не будет составлять менее 5% годовых);

9% годовых – если доход от 50 до 100 млн грн (за каждое новое рабочее место ставка уменьшается на 0,5 годовых, но не будет составлять менее 5% годовых).

Максимальный срок кредита – 5 лет.

Максимальная сумма кредита – 3 млн грн.

Валюта кредита – гривна.

Компенсация процентов. Дополнительная компенсация процентной ставки – 0,5 процентных пунктов за каждого нового сотрудника.

Максимальная сумма кредита – не ограничивается, но максимальная сумма государственной помощи не может превышать эквивалентную 200 тыс. евро за трехлетний период.

Максимальний срок кредита:

до 5 лет – для инвестиционных кредитов;

до 2 лет – для кредитов на пополнение оборотных средств.

Максимальный размер комиссии банка – 1%.

Собственный вклад участника:

для действующего бизнеса – от 20% от суммы проекта;

для вновь бизнеса – от 30% от суммы проекта.

Цель кредита:

приобретение новых и б/у основных средств, их модернизация;

приобретение нежилой недвижимости без права передачи в аренду;

строительство и реконструкция помещений (кроме офисных);

приобретение прав интеллектуальной стоимости (франчайзинг);

пополнение оборотных средств до 25% от стоимости инвестиционного проекта.

Кредитные гарантии предоставляются по кредитам микро и малых предприятий (ММП), которые не имеют достаточного размера собственного имущества для передачи в обеспечение по кредиту или характеризуются повышенными кредитными рисками (например, вновь созданные предприятия).

Благодаря кредитным гарантиям государство через Фонд развития предпринимательства покрывает часть кредитного риска, создавая условия для привлечения банковского кредита. Государственная поддержка в виде кредитных гарантий предоставляется исключительно в сочетании с поддержкой в виде Компенсации процентов по кредитам ММП, которые соответствуют требованиям программы.

Антикризисный пакет поддержки таких предприятий введен как дополнительный компонент в рамках программы для финансовой поддержки на время проведения карантина или ограничительных мер и в течение 90 дней со дня его (их) отмены.

Проверить свое соответствие условиям и критериям участия в программе можно на сайте «Доступные кредиты 5-7-9%».