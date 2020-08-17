Более 1400 человек с временно неподконтрольного Донбасса изменили свой избирательный адрес (Таблица)

Жители временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые проживают в новых громадах на подконтрольной Украине территории, до 9 сентября включительно могут изменить избирательный адрес и проголосовать на местных выборах 25 октября. В данное время уже более 1400 человек с временно неподконтрольных территорий изменили свой избирательный адрес.

Согласно данным Государственного реестра избирателей, по состоянию на 16 августа, по Донецкой области 881 человек из громад, которые сейчас относятся к временно неподконтрольным территориям, подали обращения относительно смены избирательного адреса.

Лидируют по количеству таких обращений жители Донецка (500 человек), Макеевки (127) и Горловки (93).

Что касается Луганской области, там заявления на изменение избирательного адреса подали 514 человек из громад, которые сейчас находятся на временно неподконтрольной территории. Больше всего таких обращений в органы Госреестра избирателей поступило от жителей Луганска (280 человек), Кадиевки (до переименования – Стаханов) (72), Алчевска (45).

Напомним, 24 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на своем заседании приняла решение об упрощении процедуры изменения избирательного адреса для переселенцев и мобильных внутри страны граждан. Теперь документальное подтверждение нового адреса не требуется. В заявлении необходимо лишь указать адрес жилья, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом.

С 1 июля внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подавать заявку на изменение места голосования на местных выборах, которые запланированы на октябрь. Согласно новому Избирательному кодексу, теперь переселенцы смогут голосовать на местных выборах и выбирать тех кандидатов, которые будут представлять их интересы, помогать решать насущные проблемы.