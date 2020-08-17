Названа дата возможной встречи внешнеполитических советников Нормандского формата

Встреча советников внешнеполитических ведомств в рамках Нормандского формата может состояться 28 августа. Об этом сообщил представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей в украинской делегации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш, передает «Обозреватель».

«Нормандская встреча на уровне глав внешнеполитических советников планируется на 28 августа», – рассказал Гармаш.

По его словам, участие в этом заседании с украинской стороны примет глава офиса президента Андрей Ермак. А со стороны РФ – заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

«Встреча политических советников – Это Ермак, Козак… Это еще интереснее мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он же написал, что не будет принимать участие, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из Нормандии», – прокомментировал представитель ОРДЛО в ТКГ.

Напомним, ранее заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует в Кремле украинское направление, написал обращение к советникам глав Германии, Франции и Украины. Он выразил мнение, что переговоры по Донбассу на уровне советников глав стран «нормандской четверки» бессмысленны и следует отказаться от этого формата.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена «сворачивать переговоры» по Донбассу, и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак продолжает работать на этом направлении.