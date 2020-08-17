Разъяснения юристов: Правда и мифы о «справке переселенца»

Еще 1 октября 2014 года постановлением Кабмина № 509 был утвержден порядок получения «справки переселенца» (справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица). Однако немало мифов по оформлению и действию данного документа продолжают существовать и сейчас. Правозащитники «Юридического советника для переселенцев» разбирались – где же правда, а где ложь.

В период карантина не могут отменить справку о постановке на учет ВПЛ

Правда, но частично

В соответствии со ст. 12 ЗУ «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», действие «справки переселенца» может быть отменено при наличии обстоятельств, при которых внутренне перемещенное лицо:

подало заявление об отказе от справки;

совершило уголовное преступление:

– действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

– посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

– террористический акт; вовлечение в совершение террористического акта; публичные призывы к совершению террористического акта;

– создание террористической группы или террористической организации;

– содействие совершению террористического акта; финансирование терроризма;

– совершение уголовного преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка или военного уголовного преступления;

вернулось на прежнее место постоянного проживания;

в ыехало на постоянное место жительство за границу;

ыехало на постоянное место жительство за границу; подало заведомо недостоверные сведения.

ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» было предусмотрено, что на период действия карантина и в течение 30 дней со дня отмены карантина запрещено принятие решения об отмене действия справки ВПЛ из-за возвращения переселенца на прежнее место постоянного проживания.

Вместе с тем все другие основания для отмены справки, предусмотренные ст. 12 ЗУ «Об обеспечении прав и свобод ВПЛ», продолжают действовать и в период карантина.

Получить «справку переселенца» невозможно, если нет «прописки» на неподконтрольной территории

Миф

В соответствии с Постановлением Кабмина от 01.10.2014 № 509, в случае отсутствия в паспорте или другом документе, удостоверяющем личность и подтверждающим гражданство Украины, отметки о регистрации места жительства (прописки) на неподконтрольной территории, для получения справки заявитель предоставляет иные доказательства, подтверждающие факт проживания там на день возникновения обстоятельств, вызвавших внутреннее перемещение. Такими документами могут быть:

военный билет со сведениями о прохождении военной службы;

трудовая книжка с записями о трудовой деятельности;

документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество;

документы о получении образования (свидетельство о базовом общем среднем образовании; аттестат о полном общем среднем образовании; документ о профессионально-техническом образовании; документ о высшем образовании (научная степень), справка с места учебы);

решение госадминистрации, исполнительного органа городского или районного совета об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установлении опеки или попечительства;

медицинские документы;

фотографии; видеозаписи и тому подобное.

«Обратите внимание! В этом случае решение о выдаче или об отказе в выдаче справки принимается органом социальной защиты населения в течение 15 рабочих дней», – акцентируют правозащитники.

Ребенок не может самостоятельно получить «справку переселенца»

Правда, но частично

В соответствии с ЗК «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», для получения справки ВПЛ несовершеннолетний (от 14 до 18 лет) обращается лично, а малолетний (от 0 до 14 лет) – через законного представителя.

В интересах малолетнего ребенка, в частности, заявление о выдаче справки могут подать ее отец, мать / опекун / один из приемных родителей, родителей-воспитателей, а также:

его родственник (бабушка, дедушка, прабабушка, прадед, совершеннолетние брат или сестра, тетя, дядя), или отчим, мачеха, у которых проживает ребенок, или представитель органа опеки и попечительства, если ребенок-ВПЛ прибыл без сопровождения законного представителя;

руководитель детского учреждения, учреждения здравоохранения или учреждения социальной защиты детей – при устройстве в такое заведение ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, среди ВПЛ.

Ребенок, который родился на подконтрольной территории, не имеет права на справку ВПЛ

Миф

По действующему законодательству, справку о постановке на учет ВПЛ вправе получить каждый ребенок, который переместился с неподконтрольной территории или населенных пунктов, расположенных в зоне проведения АТО / ООС и на линии разграничения. А также ребенок, который родился у внутренне перемещенного лица.

Соответственно, на равных правах «справку переселенца» пока могут получить дети, которые, например, родились:

в 2020 году в семье ВПЛ в Харькове;

в 2016 году в Донецке, откуда и переместились с родителями в Ужгород в 2018 году;

в 2005 году в Енакиево, откуда выехали без родителей в Херсон;

в 2013 году в Киеве, однако в августе 2014 года выехали с родителями в Луганск, где проживали в то время.

При переезде ВПЛ должны получить новую «справку переселенца»

Правда, но частично

По действующей редакции Постановления Кабмина от 01.10.2014 № 509, в случае изменения места жительства / пребывания переселенец должен обратиться за выдачей новой справки о постановке на учет ВПЛ в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания. В этом случае ранее выданная ему справка изымается, о чем вносятся соответствующие изменения в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

При этом, если предыдущая справка ВПЛ была потеряна, орган социальной защиты населения не имеет права отказать в выдаче новой справки по данному основанию.

Вместе с тем в случае, если ВПЛ перемещается в пределах одной административно-территориальной единицы (района, города, поселка, села) переселенцу достаточно проинформировать орган социальной защиты населения об этом (в частности, посредством телефонной связи). После получения такой информации орган социальной защиты населения должен внести информацию об изменении фактического проживания лица в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, а также по обращению внутренне перемещенного лица – в справку.