На КПВВ «Станица Луганская» люди теряют сознание, – правозащитники

Сегодня, 17 августа, на КПВВ «Станица Луганская» 52-м пересекающим линии разграничения была оказана медицинская помощь. Об этом сообщает БФ «Право на защиту» (Право на захист») со ссылкой на своих мониторов, которые дежурят на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

Мониторы уточнили, что из указанных случаев 10 людей потеряли сознание.

Как сообщалось ранее, «ЛНР» (в отличие от «ДНР») открыла свой участок линии разграничения в районе КПВВ «Станица Луганская», пропуск здесь осуществляется ежедневно (в «ДНР» – два дня в неделю). И через КПВВ «Станица Луганская» в обе стороны проходят в 10 раз больше людей, чем через контрольно-пропускной пункт «ДНР» в Еленовке. Непосредственно в «ЛНР» запускают в 12 раз больше граждан, чем в «ДНР».