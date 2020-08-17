Погибшему в 2015 году Кузьме Скрябину присвоено звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский сегодня, 17 августа, подписал указ о присвоении солисту группы «Скрябин» Андрею Кузьменко, погибшему в 2015 году, звания Героя Украины. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 52 года.

«Его гибель стала настоящим шоком для всего общества. Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека. С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие – ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом – заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину», – написал Зеленский.

По его словам, у каждого украинца есть хорошее воспоминание, связанное с песнями Кузьмы.

«Он оставил след в сердце каждого. Он учил нас не забывать и звонить настоящим друзьям из старых фотографий. Приезжать к маме, чтобы посидеть на кухне не один час. И, конечно, он учил нас не стыдиться своей земли, потому что каждый – сам себе страна. Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо.

Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей», – заключил президент.

Напомним, лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП в Днепропетровской области. Президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом «За заслуги» І степени (посмертно).