Протесты в Беларуси: Уже двое погибших, 76 пропали без вести

Во время акций протеста в Беларуси уже двое погибших, пострадали почти 160 человек. Об этом сегодня, 17 августа, заявил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает белорусский портал tut.by.

«Во время акций протеста погибли 2 человека, один из них в Минске. В больницах находятся 158 человек. У всех состояние стабильное, некритичное. На Окрестина 6 задержанных, которых осматривают медики. Медиков в ЦИП (центр изоляции правонарушителей) и ИВС (изолятор временного содержания) допускают», – заявил Караник.

Власти признали гибель 10 августа в Минске 34-летнего Александра Тарайковского. По первоначальной версии МВД, у него в руках взорвалось самодельное устройство. Но в СМИ появилось видео, которое опровергает версию. Из него следует, что Тарайковского могли застрелить бойцы спецназа.

Позже стало известно, что в одной из больниц Гомеля умер задержанный 10 августа 25-летний местный житель. Ему стало плохо после заседания суда, который приговорил его к аресту. При этом в Следственном комитете заявили, что осмотр не выявил телесных повреждений, которые могли бы привести к смерти.

Также по данным портала tut.by, по состоянию на сегодня с начала акций протеста без вести пропало 76 человек. «Большинство из них – мужчины, женщин всего несколько. По некоторым из пропавших известно количество суток, которые им дали, но все равно неизвестно место отбывания наказания. По некоторым ситуация еще хуже: ни родственники, ни волонтеры не знают вообще ничего о своих близких. Их фамилий нет ни среди списков осужденных, ни среди списков находящихся на Окрестина или в других ИВС», – отмечает издание.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, после которых вспыхнули массовые протесты на улицах Минска, а затем и по всей стране. В первые дни за участие в массовых мероприятиях МВД задержало около 3 тыс. человек, за медицинской помощью обратились более 200 человек, один человек погиб.

Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов: победителем стал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов (4 661 075 чел.).