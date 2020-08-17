Сергеевна заступила: На КПВВ «Новотроицкое» служит четырехлапая «пограничница»

В контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) служит собака, которая нашла приют у пограничников в 2017 году.

«Мы ее зимой подобрали, пожалели. Замерзшая и голодная была», – рассказывает Тамара, которая служит в Донецком пограничном отряде.

Собаку назвали Сергеевна, с тех пор она живет на комендатуре и ежедневно «заступает в наряд» – отправляется вместе со сменой на контрольный пункт. Сидит рядом с кинологами и их воспитанниками. Пограничные собаки смотрят на Сергеевну, а «двортерьерша» на них: она – сама себе хозяйка, и одновременно – серьезно воспринимает свой ежедневный ритуал с выездом.

– Сергеевна заступила?

– Конечно! На «въезде» видел! – так говорят о четырехлапой «пограничнице» военнослужащие.

Коротенькие лапы Сергеевны семенят среди автомобилей. Она всматривается в граждан, пересекающих линию разграничения, и вечером, после службы, возвращается «на базу». И даже наличие маленьких хвостиков – не причина филонить.

У пограничников бездомная Сергеевна нашла приют и людей, которые о ней заботятся. Команду «служи» она не ждет, служит по желанию, добровольно и преданно.