Пострадавшие от пожаров на Луганщине получили компенсацию, – Аваков

Пострадавшие от лесных пожаров на Луганщине получили компенсации. Об этом сегодня, 17 августа, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе совещания под председательством президента Украины.

«Все люди, которые пострадали в результате пожаров в начале июля в Луганской области, получили выплаты и компенсации», – цитирует Авакова пресс-служба главы государства.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. 7 июля он охватил село Смоляниново и дачный поселок Волчье в Новоайдарском районе. По данным ГСЧС, вследствие пожара 5 человек погибли, во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Полицией установлено, что в Смоляниново и Волчьем повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

Каждой семье, которая потеряла жилье в результате пожаров, обещали компенсацию в 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.

Однако, на конец июля люди компенсациию не получили, так как была проблема с подтверждающими права на сгоревшую недвижимость документами.