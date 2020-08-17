Донетчина: Число заразившихся коронавирусом превысило 11 тысяч (Карта)

Сегодня, 17 августа, в Донецкой области коронавирус диагностировали еще у 12 жителей, в том числе у 2 одного ребенка (15-летняя девочка). Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди новых инфицированных:

5 – в Мариуполе (мужчины 37, 38 и 86 лет, женщины 26 и 80 лет);

3 – в Бахмуте (мужчина 50 лет, 15-летняя девочка, женщина 42 лет);

2 – в Дружковке (женщины 48 лет);

1– в Славянске (мужчина 33 лет);

1– в Марьинском районе (женщина 42 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1106 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 883 человек;

на лечении – 209 пациентов;

летальных случаев – 14.

На инфографике количество больных в Мариуполе, Краматорске, Славянске и Бахмутском районе указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 в период их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 17 августа в Украине COVID-19 заболели 92 820 человек (48 164 пациента – выздоровели, 2 089 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 185 случаев (выздоровели – 125 пациента, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 2 090 заразившихся (выздоровели – 1 002 человек, летальных случаев – 117). В «ЛНР» (на 16 августа) – 631 заразившихся (выздоровели – 600 человек, летальных случаев – 16).