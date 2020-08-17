«Шахтер» – безубыточный: Гендиректор «горняков» рассказал, на чем зарабатывает клуб

На сегодняшний день Футбольный клуб «Шахтер» является безубыточным, но если бы как раньше команда играла в Донецке на стадионе «Донбасс Арена», то «горняки» бы стали прибыльными. Об этом рассказал генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин в интервью агентству «Интерфакс – Украина».

Он отметил, что, конечно, спортивные результаты – определяющее. При этом футбол – это и бизнес. И если команда проходит как можно дальше в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то ее стоимость соответствующим образом увеличивается, и порой – может даже в разы. «Если мы остановимся на нынешней точке – выходе в полуфинал Лиги Европы, то доход "Шахтера" от выступления в еврокубках составит около 50 млн евро… Можно вспомнить, когда в прошлом сезоне Лиги чемпионов "Аякс" дошел до полуфинала, многих футболистов этой команды купили за большие деньги. Важно как можно лучше показать себя на европейской арене, потому что это такой "главный футбольный бутик", где топ-клубы обращают особое внимание на всех футболистов, выступающих на этом уровне», – поделился гендиректор.

Он отметил, что с точки зрения бизнес-модели стратегия развития ФК «Шахтер» – добиться ситуации, «когда мы будем полностью покрывать свои затраты и станем прибыльными».

«Когда говорят, что клубы существуют по одним законам, а бизнес-компании – по другим, то это не так. Везде один закон. Если сегодня футбольный клуб будет ориентирован на то, чтобы зарабатывать деньги и быть прибыльным, то этот фактор прямым образом будет влиять на спортивные результаты, а спортивные результаты – на фактор прибыльности. Это такие взаимосвязанные вещи», – пояснил Палкин.

Он уверен, что украинские футбольные клубы могут быть прибыльными, «хотя и очень сложно сделать». «Для этого необходимо, чтобы клубы регулярно выступали на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но для этого в клубе должна быть проделана очень большая работа», – сказал Сергей Палкин.

Гендиректор сообщил, что на сегодняшний день ФК «Шахтер» является безубыточным клубом. «Я скажу, что если бы мы были сегодня на "Донбасс Арене", то были бы прибыльными. Этот фактор, что мы потеряли такую арену, вносит свои коррективы. В сезоне 2013-2014 годов [на "Донбасс Арене"] у нас была средняя посещаемость 42 тыс. человек на чемпионате Украины. У нас были проданы все VIP-ложи, абонементы. Мы зарабатывали на билетах в те времена фактически более 10 млн долл.», – вспоминает он.

На сегодняшний день основные статьи доходов клуба – участие в еврокубках и трансферы футболистов. «А дальше уже идет все остальное: продажа билетов, спонсорство, телевизионные права, хотя это пока и незначительные средства», – уточнил руководитель ФК «Шахтер».

При этом в последние годы клубу удалось выйти в «плюс» в балансе доходов от продажи и приобретения футболистов. «Если говорить о балансе, то мы однозначно в плюсах», – констатировал Палкин.

Еще одной серьезной доходной статьей могли бы стать телевизионные трансляции матчей. Но для этого должен быть создан единый телевизионный пул в Украинской Премьер-лиге.

«Если говорить о доходах, которые мы сегодня получаем, то это где-то 500 тыс. долл. за сезон. Если сравнить, то в Польше клуб, который занимает сегодня последнее место в их чемпионате, получает 2 млн евро. Наш чемпионат, даже в том состоянии, в котором он находится сегодня, я считаю, на порядок сильнее. Но разница в том, что они несколько лет назад приняли решение сделать пул и продавать телетрансляции болельщикам по всей стране. И за несколько лет вышли на серьезную цифру. Из-за разногласий, за все эти годы так и не удалось создать единый телевизионный пул в Украинской Премьер-лиге», – отметил Сергей Палкин.

Но в этом направлении уже наметились перспективы. Так, шли переговоры, была создана рабочая группа, куда входили представители Премьер-лиги, «Шахтер», «Динамо» (Киев) и другие клубы. В результате была выработана идея о создании УПЛ-ТВ, которое теоретически могло бы даже само снимать матчи украинского чемпионата и продавать. «При этом акционерами УПЛ-ТВ будут все клубы, входящие в Премьер-лигу. Этот вопрос уже официально будет рассматриваться на следующем заседании УПЛ, он внесен в повестку дня… Мы уже использовали все варианты, и если у нас это не получится, то дальше пути уже не будет. Поэтому на следующем заседании УПЛ президенты и собственники клубов должны принять решение: или мы остаемся, как в 90-х, и замораживаем ситуацию, или развиваемся как европейские клубы», – акцентировал гендиректор «горняков».

«Когда мы начали рассматривать вопрос об УПЛ-ТВ, мы хотели, чтобы зарабатывали, прежде всего, клубы с не очень высокими финансовыми доходами. Потому что чем больше они будут зарабатывать, тем сильнее будет наша лига. Если бы "Шахтер" сам продавал свои права, то он бы зарабатывал на порядок больше, чем имеет сегодня. Но мы согласились пойти на уменьшение, на создание этого телевизионного пула, чтобы лига стала сильнее», – пояснил Палкин.

Также доход приносит работа со спонсорами. «Спонсоры – это одна из частей доходов любого клуба в мире. Я хотел бы напомнить, что сегодня существует финансовый фейр-плей, который очень жестко контролируется УЕФА. Отчетность, доходы и затраты клубов проверяются полностью, вдоль и поперек. И если сегодня спонсор тот же СКМ, то вы не можете написать любую цифру. Вы можете заключить контракт на сумму, которая соответствует стоимости данной сделки на рынке. Если надпись на футболке, исходя из рыночных предложений, стоит $500 тыс., то вы не можете заключить контракт на $5 млн или $10 млн. На сегодняшний день наш спонсорский пакет, без СКМ, составляет где-то $7 млн», – рассказал Сергей Палкин.