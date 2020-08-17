«Мальчик», «девочка» и «на слух»: На Донетчине рассказали, как правильно выбирать арбузы и дыни (Видео)

Специалисты отмечают, что в Украине арбузы и дыни дозревают во второй половине августа. Сегодня бахчевыми «забиты» рынки Донетчины. Например, на Центральном рынке Покровска арбузы продают от 6 грн за килограмм, дыни – от 8 грн.

Дмитрий продает арбузы из Запорожской области. Килограмм – 7-8 грн. Цена зависит от размера и сорта. «А вот дыню берут меньше, потому что больше любят арбузы», – говорит продавец.

Гурам привез арбузы с Херсонщины, цена – 6 грн за килограмм. Качество гарантирует: «Они все сладкие, нитратов нет».

Он говорит, что по принципу «девочка» или «мальчик» выбирать арбузы не стоит. Главное – спелость, для этого Гурам делает надрезы для покупателей. «"Мальчик", "девочка" – не имеет значения. Вот я "мальчика" надрезал, и что? Не хороший», – делится он опытом.

Покровчанин Евгений выбирает арбузы «на слух». «Чем глуше звук – тем лучше арбуз», – считает он.

«Спелые определяются только по сухому хвостику. Он должен быть буроватый, но не зеленый», – комментирует Александр Винюков, директор Донецкой государственной сельскохозяйственной станции НАН Украины.

Следует обращать внимание и на цвет полосок – чем они темнее, тем ягода натуральнее.

Жительница Покровска Зоя выбирает арбузы по толщине корки: «Я больше люблю тонкокорые, они, по-моему, гораздо лучше».

За дыню на рынке просят от 8 грн за кило. Спелый плод должен быть ароматным и мягким.

Специалисты отмечают, что к концу месяца бахчевые должны подешеветь примерно на 10%.