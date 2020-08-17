Полуфинал Лиги Европы: «Шахтер» проиграл «Интеру» (Фото)

Сегодня, 17 августа, в Дюссельдорфе (Германия) на одноименной арене прошел матч полуфинальной стадии Лиги Европы между итальянским «Интером» и украинским «Шахтером».

К сожалению, «горняки» проиграли. Счет игры – 5:0 в пользу миланцев.

Первый гол был забит на 19-й минуте. «1:0. Барелла перехватывает мяч на половине "Шахтера", смещается вправо, подает, а Мартинес головой вколачивает в сетку», – описывает ситуацию пресс-служба «горняков».

64-я минута – 2:0, «Брозович подал на дальний угол вратарской, где Д'Амброзио продавил визави и нанес точный удар».

74-я – 3:0, «потеря мяча на своей половине обернулась перехватом Брозовича, тремя передачами и ударом Мартинеса с радиуса под правую штангу».

78-я минута – 4:0, «перехват Мартинеса, пас вразрез на Лукаку и удар низом в дальний угол».

84-я минута – 5:0, «Лукаку пробросил мяч мимо защитника, выиграл у него спринт и пробил под Пятовым».

Ланная победа дает «Интеру» выход в финал Лиги Европы, где миланцы встретятся с «Севильей».

Состав команд: