«Системы у нас пока нет»: «ДОСААФ ДНР» приняли в российский союз

В «ДНР» действует свой «ДОСААФ» (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту). Недавно «республиканскую» организацию приняли в Союз кинологических организаций России (СКОР).

Общественная организация «СКОР» объединяет более 1500 кинологических организаций Москвы и большинства регионов России. И «ДОСААФ ДНР» стала первой организацией, которую приняли в состав не с территории РФ. Собаки «СКОР» выступают на выставках стран Европы и США. Как на международную деятельность российского союзы повлияет принятие организации из «ДНР» – пока не понятно.

«Мы получили свидетельство на занятия кинологического направления, также на развитие служебного собаководства. Подписан договор о сотрудничестве, где наша государственная общественная организация ДОСААФ вошла в Союз кинологических организаций России (СКОР). Поэтому у нас есть преимущества по возобновлению и развитию именно собаководства», – сообщила председатель совета «ДОСААФ ДНР» Инна Станкевич.

В выданном свидетельстве используется аббревиатура «ДНР»:

Она добавила, что СКОР – международная организация, и «именно наш ДОСААФ там является представителем от Донецкой народной республики». «Теперь мы сможем отменять украинские документы по собаководству. Точно так же сможем после проверки выдавать новые щенячьи родословные документы российского образца», – сказала Станкевич.

Прежде всего, в «ДНР» хотят развивать именно служебное собаководство, потому что система в данном направлении в «республике» отсутствует. «На сегодняшний день в ДНР у нас, к сожалению, какой-либо системы служебного собаководства нет. Есть энтузиасты, которые остались, есть питомники – например, при МВД, при МЧС. То есть каждый движется в своем направлении. А вот системной подготовки пока у нас нет. Она, конечно, должна быть, но это вопрос не одного года», – признал Алексей Фомин, руководитель клуба служебного собаководства «ДОСААФ ДНР».

Поэтому в «ДНР» решили взяться за восстановление кинологии. «Кинология для ДНР не просто важна, она необходима. Потому что мы живем в военное время. И направление кинологии даст Донецкой народной республике возможность выдрессировать такие направления собаководства, как охрана в городе, спасение людей, ловля преступников. Собаку можно натренировать на обнаружение боеприпасов, а для нас это очень важно», – продолжила Станкевич.

Чтобы понять, на каком уровне находятся собаки в «республике», 19-20 сентября в Донецке планируют провести первую выставку собак и далее по ее результатам будут определять направления собаководства. В «ДОСААФ ДНР» заверяют, что на выставке будут присутствовать двое судей из «СКОР», которые имеют право присуждать звание «кандидат в чемпионы России».

Отметим, что «ДОСААФ ДНР» был создан летом 2015 года соответствующим «постановлением совета министров» на базе Донецкой областной организации «Общество содействия обороне Украины».

Напомним, в неподконтрольном украинской власти Донецке не осталось тренировочных баз для служебного собаководства, не ведутся учебно-тренировочные мероприятия, собаководам приходится ездить в Горловку на старый стадион. Кроме того, в Донецке практически не осталось розыскных собак.

В городе также нет ни одной оборудованной по нормам площадки для выгула собак.

Как ранее «Донецким новостям» сообщил судья Кинологического союза Украины по рабочим качествам Валерий Высоцкий, в «ДНР» не осталось известных кинологов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube