«Туристические магниты»: Об интересных объектах Донетчины узнает вся Украина (Видео)

Донецкая облгосадминистрация популяризирует «туристические магниты» – самые интересные объекты из разных уголков Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

С такой целью первое за 5 месяцев карантина культурное массовое мероприятие провели в Святогорске. Там выступила этно-рок-группа «The Doox», кроме того, зрителей развлекали световым шоу и интересными интерактивами.

«Святогорск входить в 5 магнитов Донетчины, которые будут популяризироваться по всей Украине», – рассказала и.о. начальника Управления культуры и туризма Донецкой ОГА Алина Певная.

Кроме Святогорска, в области определили еще 4 таких туристических маршрута: соляные шахты Соледара, завод по производству игристых вин в Бахмуте, каменные могилы в Никольском районе и Белокузьминовские скалы.

Художественные акции планируется провести в каждом из этих мест.