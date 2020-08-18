«Интер» – «Шахтер»: Отчет о матче

В понедельник, 17 августа, в полуфинале Лиги Европы УЕФА «Шахтер» встречался с «Интером». Обе команды уверенно преодолели предыдущие раунды плей-офф: «горняки» выбили из турнира «Бенфику», «Вольфсбург» и «Базель», а миланцы прошли «Лудогорец», «Хетафе» и «Байер». Как отмечает пресс-служба ФК «Шахтер», оба наставника не стали делать никаких сюрпризов в стартовых составах, выпустив всех сильнейших на данный момент исполнителей. Отметим, что Луиш Каштру вновь доверил левый фланг обороны Николаю Матвиенко, а в центр защиты в этот раз выпустил Давида Хочолаву.

Начало поединка получилось максимально осторожным с обеих сторон: футболисты «Шахтера» дорожили мячом и контролировали его на своей половине, а миланцы высоко прессинговали и усложняли «оранжево-черным» выход из обороны. При такой игре команды обычно ждут ошибок соперников, и первым повезло итальянцам. Андрей Пятов неточно выбил от ворот, Барелла перехватил и справа подал в штрафную, а набежавший Мартинес головой расстрелял нижний угол – 1:0. Сразу после этого подопечные Антонио Конте почти всем составом сели на свою половину поля, и преодолеть такую оборону «горнякам» было очень непросто.

Действовать вторым номером «Интер» продолжил и после перерыва, однако теперь итальянцы не упускали возможности проводить разящие контратаки. Уже в дебюте тайма парашют Мартинеса потянул Пятов, а Лукаку с разворота пробил рядом со штангой. «Шахтер» ответил на это своим супермоментом: кросс Матвиенко с левого фланга ударом головой завершал Жуниор Мораес, но мяч прилетел точно в руки Хандановичу. А уже в следующей атаке миланцы удвоили счет: Д'Амброзио забил головой после углового. «Горнякам» ничего не оставалось, как всеми силами идти вперед, оголяя оборонительные позиции, чем соперник воспользовался, забив еще трижды (гол Мартинеса и дубль Лукаку). «Шахтер» уступает «Интеру» и завершает выступления на стадии полуфинала Лиги Европы.

Перерыва между сезонами у «горняков» не будет, и уже 21 августа они открывают новый чемпионат Украины домашним матчем с «Колосом». Поединок пройдет на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:00.

«Интер» (Милан) – «Шахтер» (Донецк) – 5:0 (1:0)

Дюссельдорф, «Дюссельдорф Арена», без зрителей

Голы: 1:0 Мартинес (19), 2:0 Д'Амброзио (64), 3:0 Мартинес (74), 4:0 Лукаку (78), 5:0 Лукаку (84).