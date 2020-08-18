На Донетчине двое мужчин упали в 5-метровый колодец

В Славянском районе Донетчины 17 августа двое мужчин упали в заброшенный 5-метровый колодец. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«17 августа в 11:15 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Лиманская в с. Райгородок Славянского района Донецкой области в заброшенный колодец глубиной 5 м упали двое мужчин и не могут самостоятельно выбраться. На место происшествия выехали дежурные отделения 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда», – говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС спустились на дно колодца, по очереди вытащили пострадавших мужчин и передали их работникам «скорой» для дальнейшего обследования.