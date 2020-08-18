В «ДНР» сообщили, кому дадут «паспорт» вне очереди

В «ДНР» назвали категории людей, которым «паспорт республики» можно получить вне очереди. Об этом сообщается в сюжете «МВД ДНР».

Документы на «паспорт» вне очереди «миграционная служба» принимает два раза в неделю, в понедельник и четверг.

«Отделы и секторы миграционной службы по понедельникам осуществляют первоочередный прием документов для оформления паспорта гражданина ДНР вне очереди у граждан, паспорта которых подлежат замене по следующим основаниям: достижение возраста 20 и 45 лет, изменение в установленном порядке установочных данных, непригодность паспорта для дальнейшего использования», – заявили в «ДНР».

«По четвергам в первоочередном порядке для оформления паспорта гражданина ДНР принимаются несовершеннолетние лица, достигшие возраста 14 лет, беременные женщины в декретном отпуске, женщины с малолетними детьми в возрасте до 3 лет, работники и сотрудники, прием которых ведется по взаимодействию», – добавляют в «республике».

Напомним, в «ДНР» местный «паспорт» выдается с 14-ти лет и не предусматривает, подобно украинскому документу, вклеивание фотографии по достижению 25-ти и 45-ти лет.

Как сообщалось ранее, в «центральном республиканском банке ДНР» не обслуживают посетителей с украинским ID-паспортом.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube