В прифронтовых Марьинке и Красногоровке восстановлены почти полтысячи частных домов (Фото)

Почти полтысячи частных домов в Марьинке и Красногоровке (Донецкая обл.), которые были повреждены из-за боевых действий, спасатели восстановили в течение 2017-2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

С 2017 года сотрудники ГСЧС Украины восстановили 499 частных домов в прифронтовых Марьинке и Красногоровке. В этих городах также восстановлены один многоквартирный дом на 16 квартир и один дом на 4 квартиры. Кроме того, за счет материального резерва Донецкой облгосадминистрации восстановлены частные дома в селах Новомихайловка, Березовое и Степное.

Спасатели, которые выполняли ремонтные работы в Марьинке и Красногоровке, сделали вдвое больше, чем планировалось. Спасателей поздравил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алексей Мигрин. Также он вручил сотрудникам ГСЧС грамоты и ценные подарки.