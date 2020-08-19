Нельзя так с людьми, они же не скоты: В «ЛНР» рассказали о трудностях с «пропиской» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске люди неделями не могут «прописаться» из-за больших очередей. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Луганчане приходят в «паспортный стол» Артемовского и Жовтневого районов рано утром, но попадают на прием спустя несколько дней – в лучшем случае. Люди жалуются также на то, что нет электронной очереди. «В Жовтневом три дня прописывались, так и не прописались… Ха, три дня. Я месяц ездила… Жовтневый закройте вообще навсегда, там работают б**ло, за что им только платят! В Жовтневом на прописку 186-й был, вот уже третью неделю каждый день нужно приезжать и отмечаться в очереди, что ты не передумал прописываться, сейчас 71-й. Неужели так сложно сделать электронную очередь на прописку… Люди с этой очередью и списком сидят сутками даже в выходной, а если посчитать только сколько на проезд уйдет, пока будешь ездить, чтоб из очереди не выкинули, это капец полный… С 9 часов в очереди стояли, в 5 зашли… Мне уже 60 лет. И раньше люди прописывались, выписывались. Но такого бардака не было, как сейчас», – пишут жители Луганска.

«Нет электронной очереди на выписку/прописку, в день принимают очень мало людей… Надо таким работникам зарплату поставить в зависимость от обслуженных людей. Вот тогда они будут для людей, а не через губу на них плевать. Так и вера в республику рушится… Очередь в паспортный стол Артемовского района на прописку. Приехали в 4:30 утра, записались, были 12, а к 9 часам в списке было уже 70 человек в очереди, только аж в 11:00 наступила моя очередь. Принимают медленно, работников там мало, десятки людей лезут без очереди, люди толкаются и скандалят. Двери со стендами информации закрывают работники паспортного стола и даже узнать реквизиты не получится, неужели нельзя эти стенды повесить на улице… Ну нельзя так с людьми, они же не скоты… В больницах, банках, на КПП тоже так», – возмущаются луганчане.

В день принимают иногда не более 10-15 человек при сотнях желающих: «В мае в Жовтневый – со второй попытки. В 4 утра пришлось приехать. Полный дурдом. Стоишь в очереди на улице, а блатных заводят с другого входа. За день, в который мы не попали, приняли всего 12 человек. В очереди было записано больше полусотни… Порядка нет… Не пойму, что мешает сделать запись на прописку… Я несколько раз приходила к 8 и была 53 и т.д., в день принимают 15-20 человек. Очереди одной не существует. Записываешься, и каждый день в начале и в конце дня приходишь и отмечаешься… Это не люди виноваты, а власти. Была бы электронная очередь, и проблемы не было бы… Я в Жовтневом в 5 утра 51-я была, на регистрацию ребенка, попала через 2 недели».

В защиту «паспортного стола» также есть комментарии: «Артемовский район немаленький. Всем не угодишь… Просто именно сейчас все рыпнулись прописываться. Это надо делать вовремя. А не спустя какое-то время… Люди сами создают ажиотаж. Приходят с восходом солнца, и удивляются, откуда столько людей. Пришел один, остальные тоже побежали, вот вам и очередь».

При этом люди отмечают, что у всех разная ситуация. А в очереди стоят в том числе с маленькими и грудными детьми, так как их присутствие обязательно для «прописки».

Также очевидцы отмечают, что иногда приходится тратить свой отпуск. «Люди работают еще или есть более важные дела, чем стоять в очереди неделями, а то и месяцами. Я потратила 2 недели своего отпуска, чтобы прописаться! Разве это нормально?», – пишет луганчанка.

«Когда у меня спрашивают, почему я до сих пор прописана в общежитии университета и не прописываюсь где-то в другом месте, вот этот квест "выстоять очередь" является одним из пунктов полнейшего нежелания этим заниматься... Для подачи документов на паспорт электронная очередь появилась, а прописаться/выписаться – цивилизация еще хромает на обе ноги», – делится мнением еще одна луганчанка.