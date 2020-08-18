В «ДНР»: В Макеевке произошел взрыв в котельной

В неподконтрольной украинским властям Макеевке в котельной взорвался котел, погиб мужчина.

Как сегодня, 18 августа, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», в ночь с 16 на 17 августа по ул. Транспортной в Кировском р-не Макеевки в котельной производственного цеха частного предприятия «Стирон» произошел взрыв. Взорвался паровой котел – без последующего горения.

В результате взрыва и разрушения конструкций погиб мужчина 1978 года рождения. Повреждены 30 кв. м стены и 10 кв. м перекрытия.

«Спасатели при помощи шанцевого инструмента провели разбор разрушенных строительных конструкций, извлекли тело погибшего и передали сотрудникам правоохранительных органов», – уверяют в «ДНР».