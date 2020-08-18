За эту жижу – поднимать цену: В «ЛНР» обсуждают повышение тарифов на воду

В «ЛНР» собираются поднять тарифы на воду. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, в некоторых городах появились объявления о том, что с сентября подорожает водоснабжение и водоотведение. В местных пабликах люди возмущены тем, что повышение на фоне отсутствия стабильной подачи воды, постоянных аварий на трубопроводах и плохом качестве водопроводной воды.

«"Лугансквода" уже поднимала тариф на воду в сентябре 2019 года, с сентября этого года снова подорожает тариф, я молчу, что воды практически регулярно нет, так они еще каждый год вздумали тарифы поднимать, где их совесть?... Куда еще можно повышать, и так платим немало. Вода не идет по 4 дня в неделю, они там в сосну врубались что ли... Вода техническая... И за эту жижу – поднимать цену?... Интересно, сколько теперь непонятная жидкость из крана будет стоить? Сколько нужно зарабатывать или получать пенсии, чтоб все оплатить?», – пишут люди.

Также ходят слухи о подорожании газа – но пока что «официальных» заявлений нет.