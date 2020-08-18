В Украине за сутки зафиксированы более 1,6 тыс. случаев COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 616 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 18 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«У нас за минувшие сутки заболели 1 616 человек. Из них 107 детей, а также 65 медработников. Всего было госпитализировано за минувшие сутки 270 человек. У нас в Украине были зафиксированы 27 летальных случаев. При этом выздоровел 761 пациент. В целом за все время пандемии в Украине заболели 94 436 человек. Из них 6 481 ребенок и 9 818 медработников. В целом выздоровели 48 925 пациентов. Летальных случаев – 2 116», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Харьковской (204), Львовской (181), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (169) областях.

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 100 (по данным Донецкой ОГА – 1 106) случаев COVID-19, в Луганской – 185 случаев.