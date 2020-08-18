Сводка из зоны ООС за 17 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 факта нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

17 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы. В то же время, вблизи Водяного в послеобеденное время зафиксирована огневая активность НВФ из подствольного гранатомета. Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни украинским воинам, поэтому украинские военные оружие в ответ не применяли.

Также выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку Водяного с направления временно неподконтрольной украинским властям Ужовки.

С начала текущих суток, 18 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В «ДНР» заявляют, что «за истекшие сутки нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.