Протесты в «ДНР»: Не спустились в забой горняки шахты «Заря»

В неподконтрольном украинским властям Снежном (Донецкая обл.) бастуют шахтеры. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, работники шахты «Заря» 17 августа объявили о забастовке в связи с несвоевременной выплатой заработной платы. Вторая смена не вышла на работу.

Сегодня, 18 августа, забастовка продолжается. Люди требуют полного погашения задолженности.

При этом в соцсетях комментарии противоречивы. Одни горячо поддерживают шахтеров, другие считают, что ничего хорошего из этого не выйдет, приводя в пример забастовку на шахте «Комсомольской».

Как сообщалось ранее, перед этой войной на Донбассе работало около 250 шахт, к 2014 году осталось 150. После 2014 года в «Л-ДНР» числилось 96 шахт, из них работало от 28 до 32.

В «ДНР» по состоянию на 1 июля 2017 года на закрытие были переданы 18 шахт, часть из них ликвидировали.

В «ЛНР» в 2020 году также разработали очередной план закрытия шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти предприятиях, из них 2 уже закрыли.