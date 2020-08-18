В «ДНР» от коронавируса умер мужчина

В «ДНР» за сутки выявлены 24 новых случая инфицирования COVID-19, также зарегистрирован 1 летальный случай.

«Согласно исследованиям, проведенным 17 августа, выявлены 24 случая заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 3 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрирован 1 летальный случай – мужчина в возрасте 60 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 18 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2114:

на лечении – 961 пациент,

выписаны – 1035 человек,

летальных случаев – 118.

«По состоянию на 18 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 109 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «ДНР».