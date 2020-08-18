На Луганщине изъяли 500 литров «паленой» водки

В Лисичанске (Луганская обл.) в понедельник, 17 августа, оперативники Луганского пограничного отряда совместно с Государственной фискальной службой (ГФС) Украины разоблачили незаконный оборот контрафактного алкоголя. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«В городе Лисичанск был остановлен для проверки грузовой автомобиль "Volkswagen" под управлением местного жителя. В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили около 500 литров жидкости с характерным запахом спирта. Товар был упакован в тетрапак по 10 литров с надписью водка "Пшеничная"», – говорится в сообщении.

Алкоголь неизвестного происхождения изъят. По факту сотрудники ГФС составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 177-2 КУоАП «Изготовление, приобретение, хранение или реализация фальсифицированных алкогольных напитков или табачных изделий».