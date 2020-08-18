Не пропустила «ДНР»: В палатках спасателей на КПВВ «Новотроицкое» ночевали люди (Фото)

В ночь с 17 на 18 августа 13 человек остались ночевать у КПВВ «Новотроицкое», так как не смогли пересечь линию соприкосновения – их не пропустила «ДНР». Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

В спасательном ведомстве отметили, что на всех КПВВ на линии разграничения в круглосуточном режиме продолжают функционировать пункты оказания помощи, где дежурят сотрудники ГСЧС.

За минувшие сутки в пункте оказания помощи на КПВВ «Новотроицкое» спасателями была оказана помощь 13 людям, которые вынуждены оставаться на контрольном пункте въезда-выезда.

В палатках ГСЧС созданы условия для комфортного пребывания людей и соблюдаются соответствующие меры безопасности в связи с карантинными ограничениями. Спасатели оказывают всю необходимую помощь, чтобы пребывание людей на КПВВ было максимально комфортным и безопасным.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.