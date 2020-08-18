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В прифронтовой Станице Луганской за 4,3 млн грн отремонтируют школьный спортзал

18.08.20 10:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.) ремонтируют школьный спортзал. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«В рамках Национального проекта "Большая стройка" в пгт Станица Луганская продолжается капитальный ремонт спортивного зала КУ "Станично-Луганская ООШ №1". Средства на ремонт выделены из областного бюджета в сумме 4,3 млн грн. Сейчас ведутся подготовительные работы, выравнивание стен, замена системы отопления, электропроводки», – говорится в сообщении.

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