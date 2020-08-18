Официально: Фокин назначен первым заместителем главы ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Витольда Фокина первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина. Соответствующий указ № 327/2020 глава государства подписал 18 августа 2020 года», – говорится в сообщении.

Согласно документу, Владимир Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).