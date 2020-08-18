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+10 случаев: На Луганщине выявили новых заболевших COVID-19 (Карта)

18.08.20 12:57
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

За выходные дни в Луганской области подтверждены 10 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

  • в Северодонецке – 4 человека (3-е находились в контакте с ранее заболевшими, 1 болен ОРВИ с тяжелым течением);
  • Лисичанске – 1 (больной пневмонией);
  • Новоайдарском районе – 1 (больной пневмонией);
  • Станично-Луганском районе – 1 (больной пневмонией);
  • Белокуракинском районе – 1 (находившийся в контакте с ранее заболевшим);
  • Меловском районе – 1 (находившийся в самоизоляции после возвращения с неподконтрольных украинским властям территорий);
  • Марковском районе – 1 (находившийся в самоизоляции после возвращения с неподконтрольных территорий).

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.

Таким образом, по состоянию на 18 августа в Луганской области подтверждены 195 случаев коронавирусной болезни, из них:

  • выздоровели – 129 человек;
  • продолжают лечение – 65 пациентов (25 – в больницах, 40 – лечатся амбулаторно);
  • умер – 1 человек.

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