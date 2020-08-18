+10 случаев: На Луганщине выявили новых заболевших COVID-19 (Карта)

За выходные дни в Луганской области подтверждены 10 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

в Северодонецке – 4 человека (3-е находились в контакте с ранее заболевшими, 1 болен ОРВИ с тяжелым течением);

Лисичанске – 1 (больной пневмонией);

Новоайдарском районе – 1 (больной пневмонией);

Станично-Луганском районе – 1 (больной пневмонией);

Белокуракинском районе – 1 (находившийся в контакте с ранее заболевшим);

Меловском районе – 1 (находившийся в самоизоляции после возвращения с неподконтрольных украинским властям территорий);

Марковском районе – 1 (находившийся в самоизоляции после возвращения с неподконтрольных территорий).

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.

Таким образом, по состоянию на 18 августа в Луганской области подтверждены 195 случаев коронавирусной болезни, из них: