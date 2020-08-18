+10 случаев: На Луганщине выявили новых заболевших COVID-19 (Карта)

За выходные дни в Луганской области подтверждены 10 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:
- в Северодонецке – 4 человека (3-е находились в контакте с ранее заболевшими, 1 болен ОРВИ с тяжелым течением);
- Лисичанске – 1 (больной пневмонией);
- Новоайдарском районе – 1 (больной пневмонией);
- Станично-Луганском районе – 1 (больной пневмонией);
- Белокуракинском районе – 1 (находившийся в контакте с ранее заболевшим);
- Меловском районе – 1 (находившийся в самоизоляции после возвращения с неподконтрольных украинским властям территорий);
- Марковском районе – 1 (находившийся в самоизоляции после возвращения с неподконтрольных территорий).
Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.
Таким образом, по состоянию на 18 августа в Луганской области подтверждены 195 случаев коронавирусной болезни, из них:
- выздоровели – 129 человек;
- продолжают лечение – 65 пациентов (25 – в больницах, 40 – лечатся амбулаторно);
- умер – 1 человек.