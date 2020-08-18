В «ДНР» на выходных в ДТП 9 человек получили травмы (Фото)

В «ДНР» в период с 15 по 16 августа произошло 4 ДТП, в которых 9 человек получили травмы, и зарегистрированы 5 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

15 августа в Петровском районе Донецка 31-летний водитель автомобиля Заз Daewoo Lanos на регулируемом перекрестке, осуществляя поворот налево при разрешающем зеленом сигнале светофора, не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении прямо автомобилю Заз Lanos и совершил с ним столкновение. В результате ДТП женщина-водитель и пассажир автомобиля Заз Daewoo Lanos, а также пассажир автомобиля Заз Lanos получили травмы.

16 августа в Енакиево 62-летний водитель автомобиля Skoda Octavia на неравнозначном перекрестке при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу автомобилю Заз Lanos, который двигался по главной дороге, вследствие чего произошло столкновение авто. В результате ДТП водители обоих автомобилей получили травмы.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 343 нарушения ПДД, среди которых 37 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.