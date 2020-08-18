В «ДНР»: В Шахтерске 18-летний парень взорвал боевую гранату во дворе многоэтажки

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) парень взорвал гранату во дворе многоэтажки.

Как сегодня, 18 августа, сообщает пресс-центр «МВД ДНР», компания из трех молодых людей пришла во двор многоэтажного жилого дома, где разместилась в деревянной беседке и стала употреблять спиртные напитки.

В состоянии алкогольного опьянения 18-летний фигурант из хулиганских побуждений достал гранату из кармана, выдернул предохранительную чеку и выбросил боеприпас из беседки во двор дома. В результате взрыва одному из собутыльников осколками гранаты были причинены телесные повреждения.

«Правоохранители изъяли осколки корпуса гранаты и другие вещественные доказательства», – уверяют в «ДНР».

Там также сообщают, что за хранение оружия, хулиганство и причинение легкого вреда здоровью парню грозит лишение свободы на срок до пяти лет.