В Бахмуте открылось отделение гемодиализа

В Бахмуте (Донецкая обл.) начал работу филиал областного отделения амбулаторного гемодиализа. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Филиал находится на площадях, арендованных у коммунального неприбыльного предприятия (КНП) «Бахмутская многопрофильная больница». Филиал рассчитан на 8 диализных мест, которых, как сообщается, достаточно для нужд Бахмута и Бахмутского района.

На открытие филиала использованы 450 тыс. грн из областного бюджета.

«Средства направлены на приобретение расходных материалов, лекарственных средств, мебели, медицинской техники и тому подобного», – рассказали в пресс-службе.

Также было привлечено внебюджетное финансирование. Дооснащение отделения продолжается.

«В дальнейшем, в связи с постоянным ростом количества больных хронической почечной недостаточностью планируется перевод филиала на круглосуточный режим работы. Общее количество больных, которое сможет обслужить филиал при условии двухсменной работу составляет примерно 35 больных», – рассказали в ДонОГА.

В пресс-службе также напомнили, что областное отделение амбулаторного гемодиализа было открыто в Краматорске 7 августа 2017 года. Для максимального приближения оказания медицинской помощи к пациентам, и с учетом уязвимости одного областного отделения диализа на всю территорию Донецкой области, были открыть филиалы отделения в Мирнограде, и Великой Новоселке. Сейчас эти филиалы заполнены почти на 100% от их емкости. В настоящее время в отделении на лечении находятся 220 больных (при открытии отделения было 90 больных), из них в целом 167 больных в отделении амбулаторного диализа расположенном в Краматорске, 34 – в сателлитном центре Мирнограда, и 19 – в Великой Новоселке.