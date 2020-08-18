На 2,5 млн грн: На Луганщине нашли крупный посев конопли

На Луганщине правоохранители обнаружили посев конопли на 2,5 млн грн. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«Сотрудники Кременского отдела полиции совместно с сотрудниками СБУ, в лесном массиве недалеко от с. Нововодяное Кременского района, на площади 0,8 га, обнаружили более 2, 5 тыс. растений конопли с признаками культивации. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, изымают обнаруженные растения. Изъятое будет направлено на экспертизу», – рассказали в пресс-службе.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Полицейские устанавливают причастных к посеву.