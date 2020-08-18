«Шахтер» установил личный рекорд в рейтинге УЕФА

ФК «Шахтер» установил личный рекорд в клубном рейтинге УЕФА. В текущем сезоне «горняки» дошли до полуфинала Лиги Европы, что позволило команде подняться на 12-е место среди всех европейских команд, сообщает «Сегодня» со ссылкой на УАФ.

В текущем сезоне «Шахтер» набрал 22 очка, больше было только в сезонах 2010/11, когда горняки дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, и триумфального 2008/09 с победой в Кубке УЕФА. Тем не менее, наивысшей позицией до сегодняшнего дня была 13-я в 2013 году.

Команда Луиша Каштру оставила позади себя такие команды как дортмундская «Боруссия», английские «Тоттенхэм», «Челси». Позади украинского чемпиона располагаются два полуфиналиста Лиги чемпионов «Лион» и «Лейпциг», а также обидчик «оранжево-черных» «Интер».

Киевское «Динамо» занимает 26-е место, луганская «Заря» – 115-е, «Александрия» – 151-е, а «Мариуполь» – 152-е.

В следующем евросезоне Украину представит «Шахтер» (группа Лиги чемпионов), «Динамо» (квалификация Лиги чемпионов), «Заря» (группа Лиги Европы), «Десна» и «Колос» (квалификация Лиги Европы).