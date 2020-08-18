Кравчук озвучил задачи Фокина в ТКГ

Назначенный первым заместителем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин будет заниматься взаимодействием с гражданами Украины на неподконтрольных украинским властям территориях, с вынужденными переселенцами на подконтрольной территории и переговорной минской группой. Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии «Интерфакс-Украина».

По словам Кравчука, важно знать не только мнение незаконных вооруженных формирований или России, но и чего хотят люди с неподконтрольных территорий и переселенцы.

«Фокин будет, как и Резников, первым заместителем главы украинской делегации. Его главная задача, на этом акцентировали внимание и президент Зеленский, и руководитель Офиса президента Ермак, – это взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и тех жителях Донбасса, которые живут на остальной территории Украины, а их уже около 1,5 млн человек. Также многие переселились и за границу. Этот вопрос Витольда Фокина. Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов. Я думаю, что в данном случае его возможности и способность к такому спокойному, компромиссному, аналитическому подходу будут полезными для этого дела», – сказал Кравчук.