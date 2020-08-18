«Сила помощи одного человека»: Конкурс детских рисунков к 15-летию Фонда Рината Ахметова продолжается

Фонду Рината Ахметова этим летом исполнилось 15 лет. В череде праздничных мероприятий особое место занял конкурс рисунков для детей, которые в разное время становились участниками различных проектов и программ Фонда. Свои работы на конкурс уже прислали 22 ребенка. Наибольшую активность проявляют дети Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Первыми участниками конкурса стали ребята из детского дома семейного типа Людмилы Гридиной из Мариуполя, приславшие большую совместную работу.

«Каждый из 10-ти моих детей нарисовал отдельный фрагмент, а потом мы соединили их в одну картину. Она про то, что сила – в семье, что в семье жить здорово. Еще одна идея в том, что если хочешь сделать кого-то счастливым, то все в твоих руках!», – рассказывает Людмила.

Диана Ермакова из поселка Мироновский нарисовала рисунок о том, что сила заключена в самом желании помогать.

Таня Пастушенко из Новолуганского считает, что добро начинается с каждого. Ее работа посвящена помощи старшим.

Каждый рисунок, присланный на конкурс, уникален. Дети видят мир не так, как взрослые, но видение каждого особенное. Образы, придуманные участниками, войдут в историю Фонда. А работы победителей станут основой эскиза для почтовой марки Фонда Рината Ахметова! Он будет разработан совместно с детьми-победителями известной художницей Дашей Скорубской-Кандинской, потомком знаменитого художника Василия Кандинского.

В прошлом году Дарья участвовала в проекте «Картина Мирных» и создавала вместе с детьми, прошедшими через ужасы вооруженного конфликта, картину «В надежде на Мир».

«Это был очень интересный опыт. Дети очень неожиданно для взрослого человека чувствуют мир, передают свои эмоции через интересные образы. С радостью поработаю с ними снова», – сказала Даша Скорубская-Кандинская.

Работы на конкурс принимаются до 25 августа. Чтобы принять в нем участие, детям необходимо нарисовать рисунок на тему «Сила помощи одного человека», опубликовать ее на личной странице в социальных сетях с хештегом #ФондРинатаАхметова или в комментариях под специальным конкурсным постом на Facebook-странице Фонда. Если участник не имеет возможности прислать работу в онлайн, то рисунок можно отправить по почте, по адресу: 04070, Киев, улица Ильинская, 8. Для Благотворительной организации «Фонд Рината Ахметова». Победители получат смартфон, планшет, экшн-камеру и наборы юного художника.