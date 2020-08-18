На Донетчину прибыл первый из пяти мобильных Центров предоставления админуслуг от ПРООН (Фото)

Первый из 5-ти мобильных Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) в рамках проекта Программы развития ООН «Мобильные центры предоставления административных услуг для пострадавшего населения востока Украины» уже прибыл в Донецкую область. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

У здания Донецкой ОГА в Краматорске состоялось его тестирование. Такие центры в рамках проекта получат 5 громад в Донецкой области.

«Проект будет реализован в два этапа: в этом году будут приобретены мобильные ЦПАУ для Северской ОТГ, Марьинки и Мариуполя; в следующем году – для Угледара и Курахово. Они будут обслуживать жителей отдаленных населенных пунктов в громадах, а также предоставлять широкий спектр услуг для людей, пересекающих линию разграничения», – рассказала заместитель директора департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений Донецкой ОГА Ольга Серняк.

Программный координатор Программы развития ООН по восстановлению и развитию мира Елена Рудич отметила, что мобильный ЦПАУ будет оказывать широкий спектр услуг.

«Фактически мобильный ЦПАУ имеет возможность предоставлять все услуги, предусмотренные в стационарных центрах. В нем предусмотрено обустройство четырех рабочих мест, но при необходимости можно оборудовать и дополнительное место работы специалиста. Для комфорта получения услуг мобильный ЦПАУ оборудован гидравлическим подъемником для маломобильных групп населения, системой кондиционирования воздуха, зоной ожидания, туалетом и другими бытовыми мелочами, которые упрощают работу и делают ЦПАУ удобным для посетителей», – подчеркнула она.

Первый мобильный ЦПАУ отправится в Северскую объединенную территориальную громаду, где в течение месяца будут продолжаться испытания оборудования и подготовка персонала. После этого он начнет работать на территории громады и вблизи контрольного пункта въезда-выезда «Майорское».