В «ДНР» теперь будет «бизнес-омбудсмен»

В «ДНР» ввели новую должность – «уполномоченного по защите прав предпринимателей». Об этом говорится в соответствующем «указе» «главы ДНР» Дениса Пушилина, опубликованном на местных интернет-ресурсах.

«В целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, постановляю: учредить должность – уполномоченный по защите прав предпринимателей при главе ДНР», – говорится в «документе».

На должность «бизнес-омбудсмена» назначили «помощника главы ДНР» Ярослава Бережко. «Согласно утвержденному положению, Бережко будет следить за соблюдением прав предпринимателей органами власти, проверять сообщения об их нарушениях, взаимодействовать с правоохранительными структурами. Уполномоченный сможет назначать общественных представителей в республике, по согласованию с главой государства образовывать различные совещательные группы и привлекать для участия в них представителей органов центральной власти, местного самоуправления, общественников», – уверяют в «республике».

«Предполагается, что бизнес-омбудсмен будет направлять руководству страны идеи по законодательному регулированию в сфере предпринимательства, мотивированные предложения об отмене или приостановлении действий нормативных актов, затрудняющих ведение предпринимательской деятельности», – добавляют в «ДНР».

«Уполномоченный» назначается на 5 лет, работать он будет работать «на общественных началах».