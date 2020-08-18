Россия перебрасывает на Донбасс военную технику и дроны, – Минобороны

РФ наращивает боеспособность соединений и частей на неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Об этом сегодня, 18 августа, сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута, передает «Укринформ».

По его словам, разведка располагает данными о том, что через неконтролируемый Украиной участок границы Россия продолжает поставлять на временно неподконтрольные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения.

«В частности, в течение прошлых двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено до 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса», – отметил Праута.

Он также сообщил, что отдельными грузовиками с территории РФ завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современными системами видеонаблюдения.