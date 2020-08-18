Двух жителей Луганщины будут судить за проведение «референдума» в 2014 году

Двух жителей Луганщины будут судить за участие в проведении «референдума» в мае 2014 года на территории Станично-Луганского района области. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что ведомством направлены в суд обвинительные акты по двум уголовным производствам по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст.110 УК Украины).

По данным следствия, в мае 2014 года граждане Украины в составе «участковых избирательных комиссий» приняли участие в организации и проведении «референдума» по поддержке «акта о государственной самостоятельности ЛНР» на территории с. Большая Черниговка Станично-Луганского района.

«Выполняя функции "членов комиссии», они формировали списки избирателей, выдавали местным жителям "бюллетени", следили за процессом и порядком голосования на "избирательном участке" и приняли участие в подсчете голосов. Результаты незаконного "волеизъявление" в дальнейшем использованы представителями так называемой "центральной избирательной комиссии ЛНР" оккупационной администрации РФ в Луганской области для провозглашения государственной самостоятельности псевдореспублики», – говорится в сообщении.