Политолог рассказал о важном нюансе переговоров по Донбассу

На 18 августа запланировано очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. О том, влияют ли события в Беларуси на переговорный процесс, рассказал политолог-международник Андрей Бузаров в эфире телеканала «Украина 24».

«Я поддерживаю позицию первого президента Леонида Кравчука и президента Владимира Зеленского о том, что пока не стоит переносить переговорную площадку. Тенденций для срочного переноса нет, несмотря на сложную ситуацию. Сейчас не нужно каждую неделю туда (в Минск, – ред.) приезжать, проводить срочные переговоры. Минская площадка работает только при напряженном режиме, а большая часть переговорного процесса проходит онлайн», – сказал он.

Эксперт назвал возможные площадки для переноса переговоров из Минска на случай форс-мажора.

«Оптимально для нас был бы Казахстан. Его уже неоднократно сам Назарбаев предлагал как переговорную площадку. Я думаю, что Казахстан оптимален с точки зрения посредничества. Кроме того, у Казахстана уже была подобная практика – сирийские переговоры проходили там. Я думаю, что это устроило бы и Россию, и западных партнеров», – сказал он.

По словам эксперта, Украина может предложить и другие площадки, но вопрос в том, согласятся ли на это другие участники переговоров.