Щитки, маски, уроки онлайн: В Минздраве сообщили об ограничениях для школ в разных карантинных зонах

Обучение в помещениях школ будет разрешено в регионах «зеленой», «желтой» и «оранжевой» зон карантина, в «красной зоне» – учеба будет проходить онлайн. Также будет действовать ряд различных ограничений. Об этом во время конференции «Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021» рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «РБК–Украина».

По его словам, учителям «зеленой» и «желтой» зон разрешат проводить уроки без масок.

«В то же время в "оранжевой зоне" мы дадим рекомендации учителям надевать защитный щиток, который является прозрачным и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс», – сообщил Ляшко.

При этом пока Минздравом не предусмотрено медицинское обследование и тестирование на коронавирус учителей в школах. Однако, по словам Ляшко, рекомендации еще будут пересматриваться.

«На следующей неделе планируется глобальная конференция Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ. Там будут рассматриваться вопросы о том, нужно или не нужно тестировать учителей, учеников. Именно по результатам этой глобальной конференции мы оценим целесообразность пересмотра наших рекомендаций», – сказал санврач.