Будто сами не выпиваете: В Донецке в детсаду застали пьяную воспитательницу (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке широко обсуждают инцидент с пьяной воспитательницей детского сада.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, в микрорайоне Боссе в Ленинском районе в детский сад «Гармония» воспитатель вышла на работу в нетрезвом состоянии.

На замечания родителей девушка отреагировала агрессивно.

В соцсетях нашлись люди, которые встали на сторону пьяной воспитательницы. «Ну это ж не каждый день, может, у женщины беда какая-то случилась. Лишь бы осудить… Будто сами не выпиваете… Тут мамочки такие, не выпивающие. Как вечером выйдешь на улицу – с пивасиком стоят, и пофиг на детей», – пишут жители Донецка.

При этом в местных пабликах – масса гневных комментариев родителей. «Это, конечно, жесть, не успела протрезветь, видать… Ну это перебор, конечно… Ой, ребенок тоже ходит в садик, не дай Боже, я такое увидела бы, так рисковать чужими детьми... Просто слов нет… Не ищите таким людям оправдание! Если это произошло на работе, следовательно, откуда у нее на рабочем месте алкоголь? Бросила детей и пошла за бухлом?! Пришла и распивала при детях на рабочем месте? Если что-то и произошло на работе, то всегда можно позвонить, попросить подменить, выйти за нее... Тем более это утро... А если в этот момент что-то случится с ребенком?», – пишут дончане.

В одном из пабликов появилась информация, что сотрудницу детсада после сегодняшнего инцидента уволили.