На Донетчине в сентябре завершат строительство четырех амбулаторий

В Донецкой области в сентябре текущего года достроят четыре амбулатории. Об этом сегодня, 18 августа, сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Денис Клюшников во время проведения инспекции хода работ, передает пресс-служба ДонОГА.

По его словам, строительство амбулатории общей практики семейной медицины в селе Никифоровка Соледарской ОТГ должно быть завершено в сентябре. При этом Клюшников отметил, что по строительству амбулатории в Никифоровке было некоторое отставание от графика, но в августе темпы работ возросли.

С открытием амбулатории в селе Никифоровка около 1400 человек смогут получать качественную медицинскую помощь.

«Также по 20 достроенным амбулаториям будут подготовлены акты приема-передачи, они будут юридически переданы медикам. Каждая амбулатория будет укомплектована автомобилем Renault Duster. И в зависимости от количества жителей в населенном пункте амбулатории рассчитаны на два врача, два врача с жильем, четыре врача, и крупные – в Волновахе и в селе Опытное – на 8 врачей. Завершение этой программы планируется до конца года», – резюмировал Денис Клюшников.