Арестован урожай: На Луганщине расследуют хищения на государственных конных заводах

В Луганской области прокуратура расследует ряд уголовных производств в отношении бывших и действующих должностных лиц государственного предприятия «Коневодство Украины». Дела касаются хищений и доведения до банкротства филиалов предприятия. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Речь идет о доведении до банкротства четырех филиалов государственного предприятия «Коневодство Украины», расположенных на Луганщине: «Новоалександровского конного завода № 64», «Стрелецкого конного завода № 60», «Лымаревского конного завода № 61» и «Деркульского конного завода № 63».

В прокуратуре отмечают, что в мае 2020 года по заявлениям работников филиалов государственного предприятия начато уголовные производства в отношении бывших должностных лиц ГП «Коневодство Украины» по факту присвоения и растраты государственных средств путем подписания фиктивных сделок с частным предприятием на выполнение сельскохозяйственных работ и услуг.

Кроме того, расследуется факт незаконного завладения имуществом государственного предприятия и кражи зерна в особо крупном размере.

«По данным следствия, действующее руководство четырех филиалов госпредприятия заключило договора с ООО-сообщником с целью хищения государственного имущества. Они предусматривали выполнение полевых работ на земельных площадях, после чего агрофирма должна была забрать собранный урожай сельскохозяйственных культур. Следствием установлено, что в документах целенаправленно указываются заниженные данные по урожайности и безосновательно формируется дебиторская задолженность для дальнейшего завладения бюджетными средствами», – говорится в сообщении.

В данное время наложен арест на урожай на землях общей площадью более 4 тыс. га и 7 единиц сельскохозяйственной техники.

«Вместе с тем, лица, претендующие на вышеуказанное имущество, организуют многочисленные акции протеста, мешают работникам правоохранительных органов проводить следственные действия и неоднократно угрожали физической расправой представителям ГП "Коневодство Украины" с использованием огнестрельного оружия. В ходе досудебного расследования проведен ряд обысков по месту проживания представителей субъектов хозяйствования и в их автомобилях. Во время обысков изъята документация и большое количество оружия», – сообщили в прокуратуре.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Изъятое направлено для проведения экспертиз.

С целью установления ущерба, причиненного деятельностью руководства филиалов правоохранители инициируют проверку финансово-хозяйственной деятельности филиалов. Досудебное расследование продолжается.