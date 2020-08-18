Воевал в «ЛНР», живет в «ДНР»: Серб не может получить российское гражданство (Фото)

Гражданин Сербии Братислав Живкович с 2014 года воевал на стороне «ЛНР». Сейчас он является одним из основных рекрутов по набору наемников из Балкан в незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР».

Как сообщает Восточная правозащитная группа, Живкович родился в сербском городе Крушевац, ему 44 года (дата рождения: 12.11.1975).

В 90-х годах он возглавлял сербскую национал-шовинистическую парамилитарную организацию «Четники». В те годы участвовал в конфликтах в Боснии, Косово и Хорватии.

В марте 2014 года вместе с несколькими соратниками отправился в Крым поддержать «русскую весну». Позже создал отряд сербских четников «Йован Шевич», который воевал в боях под Луганском на стороне «ЛНР». Отряд был назван по имени командира сербского гусарского полка Йована (Ивана) Шевича, который в 1751 году принял русское подданство и стал основателем автономной области Славяносербия (область военно-земледельческих поселений сербов, молдаван, болгар и других славян в 1753 – 1764 годах на южном берегу Северского Донца, сейчас эта территория в основном часть Луганской области).

Отряд четников на Донбассе насчитывал 35 участников. Кроме сербов в отряде были наемники из России и других стран.

В октябре 2014 года бойцы отряда вернулись в Сербию, однако Братислав Живкович остался. В 2016 году он получил «гражданство ЛНР». При этом сейчас живет в «ДНР» – в Макеевке. Также он на данный момент является студентом исторического факультета Донецкого национального университета.

26 августа прошлого года принял участие во встрече с «мэром» Дебальцево, в ходе которой выразил намерение установить в этом городе скульптурную композицию «Я люблю Сербию». На данный момент Братислав Живкович проживает в Макеевке.

В марте 2020 года Живкович заявил о возможном открытии «представительства ДНР» в Сербии.

В одном из своих интервью Живкович рассказывал, что в Сербию вернулись многие его земляки, воевавшие на Донбассе. «Их встречают на границе, потом идет суд. И в 90% судебных решений случаев они получают 4 года условно. Потому что Сербия осталась на стороне России. Только в Сербии не ввели санкции, только мы продолжаем покупать русское оружие, самолеты, танки. Только сербы приезжают в Россию на военные учения, например, сербская гвардия принимала участие в параде в Москве», – рассказал он.

Сейчас у него кроме сербского есть еще и «паспорт ЛНР», но «паспорт ДНР» он делать не собирается. «Потому что я не делю ЛНР и ДНР, для меня это все Новороссия», – пояснил Живкович.

Он бы и хотел оформить паспорт РФ, но не может. «Россия не дает свое гражданство людям из иных стран, которые воевали. Российский паспорт свободно [даже если воевал] могут получить только граждане Украины, которые проживали там до 2013 года. Но я хотел бы стать гражданином России», – заключил серб.

Живкович награжден почетным крестом «ополчения» Севастополя, медалью «За защиту Крыма» (удостоверение от 16.03.2014). Имеет удостоверение ветерана боевых действий «ЛНР».



Как сообщалось ранее, в «ДНР» воевал серб Горан Чирич. Он приехал в «республику», т.к. в Сербии на него было заведено уголовное дело, и он находился в розыске. В Донецке он женился на активистке «русской весны».

В 2019 году при попытке въехать в Россию из «ДНР» Чирич был задержан российскими правоохранителями по запросу Интерпола. Он просидел в СИЗО год, где ждал экстрадицию на родину. Но в последний момент Россия отказалась передавать Чирича Сербии, и отпустила из-под стражи. Серб вернулся в Донецк.